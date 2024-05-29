الجيش الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من جباليا

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي سحب لواء المظليين من جباليا شمالي القطاع.وفي 12 أيار/ مايو الجاري بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية بمخيم جباليا وبعض المناطق المحيطة به، قبل أن يعلن في الـ15 من الشهر ذاته توسيع هذه العملية بعد مواجهة قواته "معارك شرسة"، على حد قوله.وأعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، الأحد الماضي، عن أسر وقتل عدد من جنود الاحتلال في جباليا.وقال أبو عبيدة في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام) أن "مقاتلي القسام في مخيم جباليا، تمنكوا من استدراج قوة خاصة للاحتلال إلى أحد الأنفاق وتفجير عبوات ناسفة بها والاشتباك معها، وإيقاع أفرادها بين قتلى وأسرى"، مكتفيا بنشر مقطع مصور قصير لجثة أحد الجنود القتلى نتيجة الكمين خلال سحبه في أحد الأنفاق.