الرئيس الكوبي: إسرائيل أحرقت الناس وهم أحياء في رفح

قال الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، إن إسرائيل أحرقت الناس وهم أحياء في هجومها على مخيم النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة أول أمس الاثنين.ودعا عبر حسابه على منصة "إكس"، دول العالم إلى وقف المجزرة المستمرة ضد المواطنين في قطاع غزة، واصفا الهجوم على مخيم النازحين بأنه عملاً وحشياً كبيراً ضد الإنسانية.وتساءل: "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا حتى تتوقف الإبادة الجماعية؟"، مشددا أن "كوبا تدين إسرائيل وتدعو إلى تعزيز التضامن مع فلسطين".بدوره، أدان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح.وقال: ندين هذا الهجوم الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، فهذه المجزرة الوحشية بحق مئات اللاجئين تعد من أبرز الأدلة على ما ارتكبته إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.يذكر أن 45 مواطنا استشهدوا وأصيب العشرات بجروح، أغلبهم من النساء والأطفال، بقصف شنته طائرات الاحتلال الحربية على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها "آمنة ويمكن النزوح إليها".ــ