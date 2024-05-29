توقف جميع المستشفيات في رفح عن الخدمة نتيجة غارات الاحتلال

أفادت مصادر محلية بتوقف جميع المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة رفح عن الخدمة، نتيجة نقص المواد الطبية واستمرار الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي عليها.كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إخلاء مستشفى القدس الميداني التابع للجمعية من منطقة مواصي رفح إلى منطقة مواصي خان يونس.وقالت الجمعية إن عملية الإخلاء تأتي نتيجة لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار القصف المدفعي والجوي بمحيط المنطقة.من جانب آخر أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي تعليق أنشطتها في رفح بعد الاجتياح والقصف الإسرائيلي لرفح.ووصفت المنظمة الأوضاع في المدينة "بالمرعبة"، وقالت إن الهجمات المستمرة أجبرت المنظمة على إيقاف العمل في المطبخ الرئيسي ونقل عدد من المطابخ إلى شمال القطاع.وفي السياق، استشهد شخص وأصيب أكثر من 20 بقصف للاحتلال استهدف فلسطينيين قرب منطقة كف المشروع شرقي مدينة رفح.وأصيب عددا من الفلسطينيين في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق متفرقة في مدينة رفح صباح اليوم.