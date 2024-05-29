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شؤون فلسطينية

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بتفجير عبوة داخل منزل في رفح

مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين بتفجير عبوة داخل منزل في رفح
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ثلاثة عسكريين خلال معارك في قطاع غزة، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الثلاثة من كتيبة ناحال وقتلوا في انفجار عبوة ناسفة بمبنى في مدينة رفح جنوب القطاع.

فيما كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه أصيب خمسة آخرون ثلاثة منهم جراحهم خطرة، مشيرة إلى أن قوة من الكتيبة 50 في لواء ناحال دخلت إلى مبنى في رفح بعد صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات ولحظة دخولها تفجرت عبوة ناسفة مزروعة بداخله ما أدى لانهياره ومقتل ثلاثة جنود وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

يشار إلى أن موقع حدشوت بزمان العبري ذكر أمس الثلاثاء أن قوات الاحتلال "تعرضت لحدثين صعبين في قطاع غزة".

وأشار الموقع، الذي تميز بنشره خسائر جيش الاحتلال قبل الإعلان الرسمي عنها، أنه تم قتل ثلاثة جنود وأصيب عشرة آخرين جراح خمسة منهم وصفت بالخطيرة جراء حدث أمني في رفح.

وتحدث الموقع عن جندي آخر مفقود حيث وقع الحدثان في منزل مفخخ وتفجير نفق بمخيم الشعوت جنوب رفح.

ومنذ الشهر الجاري قتل نحو 27 من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في معارك قطاع غزة.

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