دولي

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة لفحص معاملة معتقلي الحرب الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة لفحص معاملة معتقلي الحرب الفلسطينيين
عين رئيس الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي،  هرتسي هاليفي، لجنة استشارية لفحص أوضاع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في خضم الحرب على قطاع غزة.

وجائت خطوة الاحتلال بعد استشهاد عدد من الأسرى نتيجة التعذيب، وخروج أخرين من الأسر يرون "روايات صادمة عن التعذيب وسوء المعاملة".

وبحسب موقع (I24)الإسرائيلي، "يتم احتجاز المشتبه بهم في مرافق الاحتجاز في قواعد سدي تيمان وعناتوت وعوفر التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل تسليمهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية".

وبحسب الأسير المحرر عاهد الراس، فقد قال في تصريحات صحفية "لقد تعرضنا لجميع أشكال العذاب الجسدي والنفسي والجنسي، وحرمنا من الطعام ومن الملابس".

وأضاف الراس، " قبل نقلنا للقاعدة العسكرية على حدود قطاع غزة، تم إيهامنا بأنه سيتم دفننا ونحن أحياء بالقرب من مستشفى الخير بمدينة خانيونس، ومن ثم أخروجنا من الحفرة بعد أن طمرتنا الرمال".

أخبار ذات صلة

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة لفحص معاملة معتقلي الحرب الفلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة لفحص معاملة معتقلي الحرب الفلسطينيين

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على إسرائيل

البرلمان الدنماركي يصوت ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين

البرلمان الدنماركي يصوت ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين

إسرائيل تقدم مقترح محدث للوسطاء للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

إسرائيل تقدم مقترح محدث للوسطاء للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

فضيحة ابتزاز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تلاحق رئيس الموساد السابق

فضيحة ابتزاز المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تلاحق رئيس الموساد السابق

نائب المستشار الألماني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في حربها على غزة

نائب المستشار الألماني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في حربها على غزة

أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وتجارياً حتى توقف مجازها في غزة

أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وتجارياً حتى توقف مجازها في غزة

أولمرت: يجب ألا تنجر إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين

أولمرت: يجب ألا تنجر إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

توقعات بدخول 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

توقعات بدخول 200 شاحنة مساعدات لقطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم

القسام تعلن عن قتل وأسر جنود في كمين محكم بمخيم جباليا

القسام تعلن عن قتل وأسر جنود في كمين محكم بمخيم جباليا

القسام تضرب تل أبيب برشقة صاروخية من رفح

القسام تضرب تل أبيب برشقة صاروخية من رفح

القسام تبعث رسالة جديدة لأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة

القسام تبعث رسالة جديدة لأهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة

تجدّد مفاوضات صفقة التبادل الأسرى بغزة الأسبوع المقبل

تجدّد مفاوضات صفقة التبادل الأسرى بغزة الأسبوع المقبل

عشرة شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة شمال غزة

عشرة شهداء بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة شمال غزة

حماس توجه رسالة لأهل غزة

حماس توجه رسالة لأهل غزة

تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفح

تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفح

منوعات

ابنة براد بيت تتخلى عن اسم والدها بشكل صادم

ابنة براد بيت تتخلى عن اسم والدها بشكل صادم

شجار وتضارب بالإيدي في مهرجان كان السنيمائي بين مشهورة وحارسة الأمن بسبب فستان

شجار وتضارب بالإيدي في مهرجان كان السنيمائي بين مشهورة وحارسة الأمن بسبب فستان

فنان شهير اختفى صوته قبيل موعد حفلته في فرنسا

فنان شهير اختفى صوته قبيل موعد حفلته في فرنسا

غرامة مالية للمغنية نيكي ميناج بسبب حيازة المخدرات في مطار أمستردام

غرامة مالية للمغنية نيكي ميناج بسبب حيازة المخدرات في مطار أمستردام

محمد رمضان يشعل حفل دوري أبطال أفريقيا مرتديا قميص بصورة نيلسون مانديلا

محمد رمضان يشعل حفل دوري أبطال أفريقيا مرتديا قميص بصورة نيلسون مانديلا

ليلى زاهر: &quot;لا أستطيع الخروج من شخصية نسمة الكاريزما&quot;

ليلى زاهر: "لا أستطيع الخروج من شخصية نسمة الكاريزما"

شاهد: منة عرفة بإطلالة جريئة وملامح مختلفة

شاهد: منة عرفة بإطلالة جريئة وملامح مختلفة

شيماء سيف ترد على انتقادات خسارة 50 كيلو من وزنها: &quot;الإفيهات مش بالدهون&quot;

شيماء سيف ترد على انتقادات خسارة 50 كيلو من وزنها: "الإفيهات مش بالدهون"

صور ياسمين صبري قبل التعديل تصدم الجمهور في الحقيقة

صور ياسمين صبري قبل التعديل تصدم الجمهور في الحقيقة

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

عربي

شهيدان من حزب الله بقصف إسرائيلي وسط سوريا

شهيدان من حزب الله بقصف إسرائيلي وسط سوريا

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل