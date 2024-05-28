الجيش الإسرائيلي يشكل لجنة لفحص معاملة معتقلي الحرب الفلسطينيين

عين رئيس الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لجنة استشارية لفحص أوضاع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في خضم الحرب على قطاع غزة.





وجائت خطوة الاحتلال بعد استشهاد عدد من الأسرى نتيجة التعذيب، وخروج أخرين من الأسر يرون "روايات صادمة عن التعذيب وسوء المعاملة".

وبحسب موقع (I24)الإسرائيلي، "يتم احتجاز المشتبه بهم في مرافق الاحتجاز في قواعد سدي تيمان وعناتوت وعوفر التابعة للجيش الإسرائيلي، قبل تسليمهم إلى مصلحة السجون الإسرائيلية".





وبحسب الأسير المحرر عاهد الراس، فقد قال في تصريحات صحفية "لقد تعرضنا لجميع أشكال العذاب الجسدي والنفسي والجنسي، وحرمنا من الطعام ومن الملابس".





وأضاف الراس، " قبل نقلنا للقاعدة العسكرية على حدود قطاع غزة، تم إيهامنا بأنه سيتم دفننا ونحن أحياء بالقرب من مستشفى الخير بمدينة خانيونس، ومن ثم أخروجنا من الحفرة بعد أن طمرتنا الرمال".

