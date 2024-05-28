البرلمان الدنماركي يصوت ضد مشروع قانون الاعتراف بدولة فلسطين

صوت البرلمان الدنمركي، الثلاثاء، ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن قال وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.





وكانت جمهورية إيرلندا، وإسبانيا، والنروج قد أعلنوا نشكلٍ رسمي،اليوم الثلاثاء، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.





وقالت إيرلندافي إعلانها إنها تعترف بفلسطين "كدولة مستقلة وذات سيادة" ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها، وحضت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على "الإنصات إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة".

