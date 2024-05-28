حركة حماس تطالب المجتمع الدولي بحماية المدنين بقطاع غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "استمرار العدو الصهيوني في استهداف خيام النازحين غرب رفح، وارتكابه مجزرة جديدة راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى، هو إمعانه في تحدّي قرارات محكمة العدل الدولية، عبر قراره الاستهداف المباشر والمتعمد لأكبر عدد من المدنيين".





وأضافت حماس في بيان لها، " هذه المجازر تضع العالم أجمع، أمام استحقاق المسؤولية القانونية والأخلاقية، للوقوف في وجه هذه السياسة الإجرامية وحالة الهيجان والتعطش للقتل والدماء، وحالة الاستهتار التي تدير الظهر لكل القيم الإنسانية والقرارات الدولية والمؤسسات القضائية".





و دعت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، للتحرّك العاجل واتخاذ قرار واضح وحاسم، لوقف "الانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية"، مطبالبةً "بحماية المدنيين العزل من نساء وأطفال وشيوخ، ومحاسبة مجرمي الحرب قادة الاحتلال الصهيوني على جرائمهم البشعة المتواصلة".