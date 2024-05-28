إسرائيل تحاصر نازحين وتقصف مستشفيات في شمال وجنوب القطاع

قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارا على مستشفى اليمن السعيد الذي يؤوي آلاف النازحين بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة.





و قصفت مستشفى كمال عدوان ومولدات الكهرباء فيه شمالي قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مولدات الكهرباء بالمستشفى جراء القصف.





واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين مدخل المستشفى الكويتي، في حي تل السلطان بمدينة رفح، مما أدى لاستشهاد إثنين من الفريق الطبي للمستشفى.





وتزامن ذلك مع قصف مدفعي متواصل على بلدة بيت حانون شمالاً، وعلى أحياء واسعة من مدينة رفح جنوباً.