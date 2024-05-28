إسرائيل تقدم مقترح محدث للوسطاء للتوصل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة
وقال موقع (والا) العبري إن الاقتراح يتضمن "التحلي بالمرونة" فيما يتعلق بعدد الرهائن الأحياء الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى، إضافة للاستعداد لمناقشة طلب حماس بـ"الوقف الدائم للقتال" في قطاع غزة.
وبحسب المصدر الذي نقل عنه موقع (والا)، فمن المنتظر أن يلتقي الوسيط القطري ممثلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في الدوحة الثلاثاء، وينقل لهم تفاصيل المقترح.
وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب في غزة، يبذل الوسطاء جهودا حثيثة من أجل تحقيق انفراجه تقود لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.
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