شؤون فلسطينية

إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية

إسبانيا تعترف رسميا بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية
اعترفت الحكومة الإسبانية، رسميا بدولة فلسطين، وجاء الإعلان الرسمي خلال اجتماع الحكومة الإسبانية، صباح الثلاثاء، وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في خطاب: "هذا قرار تاريخي له هدف وحيد، وهو مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق السلام".

وأضاف رئيس الوزراء الإسباني من أمام مقر رئاسة الوزراء في مدريد، أن الاعتراف بدولة فلسطين "قرار لا نتبناه ضد أي طرف، خاصة إسرائيل، وهو شعب ودود نكن له احتراما وتقديرا، ونرغب في أفضل علاقة ممكنة معه".

ودعا سانشيز إلى وقف إطلاق نار دائم، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيلية المحتجزة في قطاع غزة، وفق (سكاي نيوز عربية).

كما كشف أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية "تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشار إلى أن إسبانيا "لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف".

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