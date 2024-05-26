نائب المستشار الألماني يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في حربها على غزة

اتهم نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بأفعالها في قطاع غزة الفلسطيني، جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة المواطنين في مهرجان الديمقراطية الذي أقيم في العاصمة برلين، السبت، بمناسبة الذكرى الـ75 لاعتماد الدستور الألماني.وأوضح هابيك أن إسرائيل تجاوزت حدودها في قطاع غزة الفلسطيني، مبيناً أن الحكومة الألمانية أكدت مراراً معارضتها لأي عملية عسكرية في مدينة رفح.وشدد هابيك على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بالقانون الدولي، مضيفاً: "الجوع ومعاناة الشعب الفلسطيني والهجمات في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي. لذا فإن إسرائيل تجاوزت حدودها هناك. ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك"، وفق (الأناضول).وادعى هابيك أيضاً أن الحرب يمكن أن تنتهي فوراً بمجرد إعلان حركة حماس إلقاء أسلحتها.