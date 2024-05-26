القسام تعلن عن قتل وأسر جنود في كمين محكم بمخيم جباليا

أعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة، عن أسر وقتل عدد من جنود الاحتلال في جباليا.وقال أبو عبيدة في مقطع فيديو نشره عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي (تيلجرام) أن "مقاتلي القسام في مخيم جباليا، تمنكوا من استدراج قوة خاصة للاحتلال إلى أحد الأنفاق وتفجير عبوات ناسفة بها والاشتباك معها، وإيقاع أفرادها بين قتلى وأسرى"، مكتفيا بنشر مقطع مصور قصير لجثة أحد الجنود القتلى نتيجة الكمين خلال سحبه في أحد الأنفاق.ليختتم الفيديو بجملة "هذا ما سمح بنشره.. وللحديث بقية"، مما يشير إلى أن كتائب القسام تنتظر إعلان الاحتلال عن العملية، لتكشف القسام أن ما لديها من معلومات قد تتسبب في إحراج جيش الاحتلال وإظهار عدم مصداقيته.