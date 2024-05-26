شؤون فلسطينية

القسام تضرب تل أبيب برشقة صاروخية من رفح

القسام تضرب تل أبيب برشقة صاروخية من رفح
قصفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، ردا على المجازر الإسرائيلية بحق أهالي قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار بجميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب الكبرى بعد الرشقة الصاروخية المكثفة، كما دوت في كفار سابا وهرتسليا ورعنانا شمال تل أبيب.

من جهتها قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن تل أبيب قُصفت من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 12 صاروخا من منطقة رفح إلى قلب إسرائيل، وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب الكبرى لم تتعرض للقصف من غزة منذ نحو 4 أشهر.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة شخص في هرتسليا شمال تل أبيب بشظايا صاروخ أطلق من قطاع غزة، كما أصيبت امرأتان بجروح طفيفة أثناء توجههما إلى منطقة محمية، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

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