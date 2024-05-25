دولي

أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وتجارياً حتى توقف مجازها في غزة

أردوغان: سنواصل الضغط على إسرائيل دبلوماسياً وتجارياً حتى توقف مجازها في غزة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستواصل الضغط على إسرائيل في المجاليين التجاري والدبلوماسي حتى " تنهي إسرائيل مجازرها في قطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة ألقاها  أردوغان، السبت، خلال فعالية للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية (دييك).

وأضاف الرئيس التركي، أن حكومة بلاده تُبقي قنوات الاتصال مفتوحة مع عالم الأعمال التركي، خلال تطبيق قرارها وقف التعاملات التجارية مع إسرائيل للضغط عليها من أجل وقف إطلاق النار بغزة، وفق (الأناضول).

وأكد أن تركيا ستواصل "الضغط على إسرائيل في مجالي التجارة والدبلوماسية حتى تنهي حكومة بنيامين نتنياهو مجازرها في غزة".

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