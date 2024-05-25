تجدّد مفاوضات صفقة التبادل الأسرى بغزة الأسبوع المقبل

أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، السبت، بتجدد المفاوضات لإتمام صفقة تبادل الأسرى في قطاع غزة، على أساس مقترحات الوساطة.وقال موقع (أكسيوس) الأمريكي، نقلاً عن مصادر إسرائيلية: إن مدير الموساد عاد إلى إسرائيل بعد اجتماعه مع مدير CIA، ورئيس وزراء قطر في باريس، حيث تم الاتفاق على استئناف محادثات "الرهائن".وأضاف الموقع: أن الوسطاء ناقشوا مع مدير الموساد، صيغة للاتفاق تسمح باستئناف التفاوض، مشيراً إلى أن المفاوض ستستأنف الأسبوع المقبل، وفق مقترحات جديدة بوساطة مصرية قطرية.من جهتها نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، قوله: إن الوساطة القطرية المصرية قدمت مقترحاً جديداً لصفقة تبادل.وأضافت الإذاعة: إن مباحثات باريس هدفت إلى بناء "أرضية"، تتيح التقدم في المفاوضات.وفي السياق، أفاد موقع (والا) الإسرائيلي نقلاً عن مسؤول أمريكي: إن إدارة بايدن فوجئت بإعلان إسرائيل استئناف مفاوضات صفقة التبادل.