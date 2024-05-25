تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفح

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة رفح، بدأتها باحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر، في السادس من أيار الجاري، وسط تخوف دولي من حدوث كارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

أكدت الأمم المتحدة، السبت، أن وصول المساعدات إلى قطاع غزة تراجع بشكل كبير جدا منذ بدء قوات الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أيار/ مايو الجاري عملية عسكرية في رفح جنوبي القطاع.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه خلال الفترة ما بين الـ7 والـ23 من أيار الجاري لم يدخل إلى القطاع سوى 906 شاحنات فقط، حوالي 800 منها كانت محملة بإمدادات غذائية، وهو عدد ضئيل جدا، مقارنة بعدد سكان القطاع الذي يبلغ نحو 2.3 مليون نسمة، يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء.