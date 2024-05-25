أولمرت: يجب ألا تنجر إسرائيل وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، السبت، إنه كان على إسرائيل وقف العملية العسكرية برفح قبل مطالبة المجتمع الدولي بذلك.وأضاف أولمرت، أنه "كان يجب عدم تنفيذ العملية في رفح والتوجه بدلاً من ذلك لإبرام صفقة تعيد المحتجزين"، مشدداً أنه يجب على إسرائيل ألا "تنجر وراء مجموعة من المجانين والمتوحشين الذين يريدون مزيدا من الدم والاستيطان في غزة".وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت قراراً يأمرإسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.