العشائر الفلسطينية ترحب بقرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين



وفي هذا الصدد ، دعا أبو قايدة جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف ، والاضطلاع بمسؤولياتها وتصويب مواقفها وسياساتها تجاه القضية الفلسطينية العادلة والإقرار بحق الشعب الفلسطيني بنيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير.



ومن جانبه أعرب منسق شؤون العشائر بالمحافظات الشمالية السيد إياد عيسى العملة عن تقديره وشكره للدول المعترفة بدولة فلسطين والتي ترجمت مواقفها إلي أفعال ملموسة ، مؤكدا بأن هذا الإعتراف يأتي انسجاما مع القانون الدولي وجميع قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ، وسيسهم بشكل إيجابي في تحقيق السلام والعدل وسيكون مقدمة لاعتراف المزيد من الدول الأوروبية بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني و بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.





رام الله - دنيا الوطنرحب مفوض شؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية السيد محمد محمود أبو قايدة في بيان، بقرار اسبانيا والنرويج وايرلندا الاعتراف بدولة فلسطين ، وقال إن هذا الاعتراف يشكل حدثا تاريخيا ورسالة للعالم أجمع بدعم القضية الفلسطينية وخطوة مهمة نحو إعادة وتثبيت الحق الفلسطيني وانتصارا لعدالة قضيتنا والتي جاءت حصيلة تضحيات وصمود شعبنا الفلسطيني الذي لايزال يرزح تحت اطول احتلال في التاريخ ويتعرض لأبشع الجرائم التي تهدد وجوده في أرضه وحقه في تقرير المصير.