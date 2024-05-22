الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الأربعاء، تمكين أهالي قطاع غزة، من إقامة شعيرة الحج لهذا العام، مشيرةً إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلال معبر رفح يحول دون تمام موسم الحج لحجاج القطاع.





وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "نطالب المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام".وناشدت الوزارة، في بيانها، المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.وأكدت الوزارة، إن منع آلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير (604) مسجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة بمئتي مسجد أخرى، وقصف ثلاث كنائس.