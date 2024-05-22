شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام
طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، الأربعاء، تمكين أهالي قطاع غزة، من إقامة شعيرة الحج لهذا العام، مشيرةً إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلال معبر رفح يحول دون تمام موسم الحج لحجاج القطاع.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "نطالب المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام".

وناشدت الوزارة، في بيانها، المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكدت الوزارة، إن منع آلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير (604) مسجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة بمئتي مسجد أخرى، وقصف ثلاث كنائس. 

أخبار ذات صلة

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

الصحة بغزة: 62 شهيداً بستة مجازر للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 62 شهيداً بستة مجازر للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية

مسؤولون غربيون يحذرون من كارثة اقتصادية بالضفة بعد قرارات سموتريتش

مسؤولون غربيون يحذرون من كارثة اقتصادية بالضفة بعد قرارات سموتريتش

سموتريتش يوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

سموتريتش يوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

الحكومة الإسرائيلية تلغي قانون فك الارتباط في شمال الضفة

الحكومة الإسرائيلية تلغي قانون فك الارتباط في شمال الضفة

صحيفة: إسرائيل تعتزم السيطرة على حدود غزة مع مصر نهاية هذا الشهر

صحيفة: إسرائيل تعتزم السيطرة على حدود غزة مع مصر نهاية هذا الشهر

عودة لواء ناحال الإسرائيلي للنشاط العسكري في قطاع غزة

عودة لواء ناحال الإسرائيلي للنشاط العسكري في قطاع غزة

بن غفير يطالب بالسيطرة على المسجد الأقصى

بن غفير يطالب بالسيطرة على المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

بن غفير يطالب باستيطان يهودي لغزة .. وهجرة طوعية لأهالي القطاع

بن غفير يطالب باستيطان يهودي لغزة .. وهجرة طوعية لأهالي القطاع

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

الصحة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ارتفعت لـ35647

الصحة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ارتفعت لـ35647

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

إعلام إسرائيلي: القتال العنيف بغزة سيستمر حتى أكتوبر 2024

إعلام إسرائيلي: القتال العنيف بغزة سيستمر حتى أكتوبر 2024

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

قوات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة

قوات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة

منوعات

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

من مكان الحدث.. فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش من سائقها

من مكان الحدث.. فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش من سائقها

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

عربي

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر