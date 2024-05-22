دولي

إسرائيل تستدعي سفرائها بإسبانيا وإيرلندا والنرويج رداً على الاعتراف بفلسطين

إسرائيل تستدعي سفرائها بإسبانيا وإيرلندا والنرويج رداً على الاعتراف بفلسطين
أثار قرار إسبانيا والنرويج وإيرلندا، الاعتراف بدولة فلسطين، اليوم الأربعاء، ردود فعل غاضبة لدى وزراء متطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

فاقتحم وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، فيما طالب وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الوطنية.

وأمر وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باستدعاء السفراء الإسرائيليين في إيرلندا والنرويج وإسبانيا فوراً إلى إسرائيل للتشاور، وذلك في ظل قرار هذه الدول الإعلان عن اعترافها بالدولة الفلسطينية.

‎وقال كاتس: "أبعث اليوم برسالة واضحة ومباشرة - إسرائيل لن تتهاون مع من يعملون ضد سيادتها ويهددون أمنها".

‎وأضاف كاتس: "الخطوة الملتوية لهذه الدول هي ظلم لذكرى ضحايا السابع من تشرين الأول/ أكتوبر"، على حد زعمه.

‎وأكد كاتس: "أرسل اليوم برسالة واضحة إلى إيرلندا والنرويج وإسبانيا: إسرائيل لن تتجاوز هذا بصمت. أمرتُ بإعادة سفراء إسرائيل من دبلن وأوسلو ومدريد إلى إسرائيل لإجراء مشاورات عاجلة. ستكون لهذه الخطوة المتسرعة لهذه البلدان تداعيات شديدة أخرى".

وأعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، على أن يكون القرار نافذا اعتبارا من 28 أيار/مايو الجاري.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تستدعي سفرائها بإسبانيا وإيرلندا والنرويج رداً على الاعتراف بفلسطين

إسرائيل تستدعي سفرائها بإسبانيا وإيرلندا والنرويج رداً على الاعتراف بفلسطين

الحكومة الإسرائيلية تصادر معدات وكالة أنباء أمريكية وتمنعها من البث

الحكومة الإسرائيلية تصادر معدات وكالة أنباء أمريكية وتمنعها من البث

يأس أمريكي من الحوار مع نتنياهو

يأس أمريكي من الحوار مع نتنياهو

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

ما دور العقوبات الأمريكية في حادث مروحية الرئيس الإيراني؟

ما دور العقوبات الأمريكية في حادث مروحية الرئيس الإيراني؟

إسرائيل تنشئ &quot;غرفة حرب&quot; لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته

وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته

حادث &quot;هبوط صعب&quot; لمروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

حادث "هبوط صعب" لمروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

الأوقاف بغزة تطالب بتمكين حجاج غزة من إتمام شعيرة الحج لهذا العام

بن غفير يطالب باستيطان يهودي لغزة .. وهجرة طوعية لأهالي القطاع

بن غفير يطالب باستيطان يهودي لغزة .. وهجرة طوعية لأهالي القطاع

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

الصحة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ارتفعت لـ35647

الصحة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ارتفعت لـ35647

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

إعلام إسرائيلي: القتال العنيف بغزة سيستمر حتى أكتوبر 2024

إعلام إسرائيلي: القتال العنيف بغزة سيستمر حتى أكتوبر 2024

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

قوات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة

قوات الاحتلال تتوغل شرق دير البلح وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة

منوعات

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

نجمة عالمية ترتدي فستان بألوان العلم الفلسطيني في مهرجان كان السنيمائي

من مكان الحدث.. فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش من سائقها

من مكان الحدث.. فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش من سائقها

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

عربي

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر