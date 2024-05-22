مسؤولون غربيون يحذرون من كارثة اقتصادية بالضفة بعد قرارات سموتريتش

حذر مسؤولون غربيون، الأربعاء، من كارثة اقتصادية في الضفة الغربية، في حال لم تجدد إسرائيل إعفاءات البنوك، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي، نيته وقف التصريح للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية.ونقلت (فايننشال تايمز)، عن مسؤولين غربيين، قولهم: "نحذر من كارثة اقتصادية بالضفة الغربية إذا لم تجدد إسرائيل إعفاءات البنوك"، مشيرين إلى أن البنوك الإسرائيلية ستوقف التعامل مع المؤسسات المالية الفلسطينية بدون الإعفاء.أعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال المقاصة (الضرائب) إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، رداً على اعتراف ثلاثة دول أوروبية رسمياً بفلسطين.وقال سموتريتش، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقراره، مضيفاً: أنه "لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية".وفي رسالته إلى نتنياهو، طالب وزير المالية الإسرائيلي، اتخاذ خطوات عقابة ضد السلطة الفلسطينية، ردأ على الاعتراف بدولة فلسطينية.