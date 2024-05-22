سموتريتش يوقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

أعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وقف تحويل أموال المقاصة (الضرائب) إلى السلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، رداً على اعتراف ثلاثة دول أوروبية رسمياً بفلسطين.وقال سموتريتش، إنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقراره، مضيفاً: أنه "لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية".وفي رسالته إلى نتنياهو، طالب وزير المالية الإسرائيلي، اتخاذ خطوات عقابة ضد السلطة الفلسطينية، ردأ على الاعتراف بدولة فلسطينية.وتتضمن خطة سموتريتش، الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، وبناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية.كما طالب بالإعلان عن إلغاء الاتفاقية النروجية التي يتم بنوجبها تحويل أموال المقاصة الفلسطينية لحساب ائتماني في النرويج، وتقوية الاستيطان في الضفة، وإلغاء كل التصريحات الخاصة للمسؤولية الفلسطينيين.