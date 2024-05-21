الحكومة الإسرائيلية تصادر معدات وكالة أنباء أمريكية وتمنعها من البث

نددت وكالة الأسوشيتد برس مصادرة مسؤوليين إسرائيليين لكاميرا ومعدات بث تابعة لهم في جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتهمة "انتهاك قانون البث الأجنبي الذي يخص الإعلام".





وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الأسوشيتد برس لشؤون التواصل مع الشركات: "تدين الأسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معداتنا".وأضافت: "هذه الخطوة لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد"، وفق (سكاي نيوز عربية).وحثت الوكالة الأمريكية السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتها وتمكينها من إعادة البث المباشر على الفور حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحفي المرئي المهم بالنسبة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم.وأشارت الوكالة إلى أن مسؤولين من وزارة الاتصالات الإسرائيلية وصلوا إلى مقر الأسوشيتد برس في بلدة سديروت، بعد ظهر الثلاثاء، وصادروا المعدات، وسلموا مسؤولي الوكالة وثيقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو كارهي، زاعمين أن وكالة الأنباء تنتهك قانون البث الأجنبي الجديد في إسرائيل.وقبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كان يتم بث مشهد عام لشمال غزة، كان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة.وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي صدر يوم الخميس بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.