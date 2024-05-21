دولي

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟
وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت ضغطٍ كبير عقب طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، واصفة القرار بأنه "وصمة عار تاريخية"، وفي مساعٍ لإحراز خطوات استباقية بنية إسقاط هذه الملاحقة اتخذت حكومة الاحتلال عدة خطوات منها (عقد غرفة حرب وتنفيذ  اتصالات دبلوماسية، وإرسال وفد إلى لاهاي وجمع توقيعات).

غرفة حرب
قررت إسرائيل إنشاء غرفة حرب خاصة لتنسق التحرك الهادف لإسقاط مساعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن طلب المدعي العام "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد" وفق تعبيره، مؤكداً أن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وفق (الجزيرة نت).

وأضاف، في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى حتى يعارضوا قرار المدعي العام ويعلنوا أنه حتى لو صدرت تلك الأوامر فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة دولة إسرائيل".

وفد إلى لاهاي:
وضمن الإجراءات، قررت إسرائيل إرسال وفد يضم عددا من الخبراء إلى لاهاي ومحافل دولية أخرى، للادعاء بأن محكمة لاهاي ليست صاحبة اختصاص، وأن لدى إسرائيل منظومة قانونية وقضائية تقوم بعمليات التحقيق اللازمة، وأن ما ذهب إليه المدعي العام عار عن الصحة، خاصة أنه ساوى بين قادة إسرائيل المنتخبين ديمقراطيا وقادة حماس حسب قوله.

جمع توقيعات:
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة الليكود بجمع تواقيع أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار الجنائية الدولية.

أما الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس وصف خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية بأنها "جريمة تاريخية"، وقال إن الخطوة "عمى أخلاقي"، وفق تعبيره.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال خان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ووزير دفاعه غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة/ مضيفاً أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا فلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بالمعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

 

أخبار ذات صلة

يأس أمريكي من الحوار مع نتنياهو

يأس أمريكي من الحوار مع نتنياهو

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

كيف ستواجه إسرائيل عقوبات لاهاي؟

ما دور العقوبات الأمريكية في حادث مروحية الرئيس الإيراني؟

ما دور العقوبات الأمريكية في حادث مروحية الرئيس الإيراني؟

إسرائيل تنشئ &quot;غرفة حرب&quot; لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته

وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته

حادث &quot;هبوط صعب&quot; لمروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

حادث "هبوط صعب" لمروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

سموتريتش: إسرائيل في طريقها للحرب مع حزب الله اللبناني

سموتريتش: إسرائيل في طريقها للحرب مع حزب الله اللبناني

مكتب نتنياهو يهاجم غانتس وبن غفير يصفه بـ &quot;المنافق والكاذب&quot;

مكتب نتنياهو يهاجم غانتس وبن غفير يصفه بـ "المنافق والكاذب"

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

أونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

أونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

منوعات

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

عربي

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن