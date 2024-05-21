شؤون فلسطينية

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة

القسام تستهدف قوات الاحتلال بالقذائف والعبوات الناسفة شمال قطاع غزة
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، الثلاثاء، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة وقذائف (ياسين 105) في شمال قطاع غزة.

وفي بيانات عسكرية مختلفة، قالت كتائب القسام، إن مقاتلوها فجروا عبوة (صدمية) بعدد من جنود الاحتلال في محيط مسجد البشير، كما ألقوا قنبلة يدوية تجاه خمسة جنود إسرائيليين وأجهزوا عليهم من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب في منطقة تل الزعتر شمال القطاع.

كما أعلنت القسام عن استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة العمل الفدائي وتفجير عبوة مضاد للأفراد (تلفزيونية) في مجموعة من جنود الاحتلال في محيط مسجد عمر بن الخطاب.

واستهدفت كتائب القسام، قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة TBG مضادة للتحصنيات وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، واستهدفت ثلاث دبابات إسرائيلية بقذائف (ياسين 105)، شرق مخيم جباليا.

وفي غزة، قالت كتائب القسام إنها قصفت مقر قيادة للجيش الإسرائيلي جنوب غرب المدينة، بقذائف الهاون.

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