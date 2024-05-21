الصحة: الاحتلال ارتكب 5 مجازر وحصيلة الشهداء ارتفعت لـ35647

قالت وزارة الصحة بغزة خلال التقرير الإحصائي اليوم 228 من الحرب على قطاع غزة، لعدد الشهداء والجرحى جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة: "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خمس مجازر ضد العائلات بقطاع غزة راح ضحيتها 85 شهيداً و 200إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية"



وأضافت الصحة في تقريرها، "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".





وبحسب الصحة فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35647 شهيداً و 79852 إصابة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.





ودعت وزارة الصحة أهالي الشهداء والمفقودين لاستكمال بياناتهم في سجلات وزارة الصحة وذلك من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScndnMojIJoflfSPTD25uqkZSzUH--G05AMwcbbyJB42bNQcw/viewform?pli=1

