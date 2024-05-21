عربي

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة
قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "إغلاق معبر رفح يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والاعتداء على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة يدعو لتحرك المجتمع الدولي لتوفير الحماية لها".

وبالإشارة إلى نية المحكمة الجنائية الدولية استصدار أوامر اعتقال بحق قيادات في حماس ومسؤولين إسرائيليين، قال الأنصاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "لا نستبق ما ستقرره المحكمة الجنائية الدولية بشأن طلبات المدعي العام للمحكمة، ولسنا طرفاً في نظام المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أنه  من السابق لأوانه أن التعليق على قرار المدعي العام و لكن "ندعم النهج العام للمحاسبة".

وعن الحالة التي وصلت لها مفاوضات التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة أوضح أن "المفاوضات مجمدة"؛ مشيراً إلى أن حالة الجمود الراهنة في الوساطة لا تمنع من استمرار التواصل مع الأطراف المعنية.

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أنه اجتياح مدينة رفح أمر "غير مقبول ويساهم بشكل مباشر في توسيع دائرة العنف، وسنواصل الوساطة في غزة ونشجع المجتمع الدولي على محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين.

وأكد على أنه لا بديل عن فتح جميع المعابر البرية أمام المساعدات في غزة، وأن  وقت وقف ما يجري في رفح وفي قطاع غزة هو الآن وليس في قادم الأيام، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لمواجهة كل جريمة من الجرائم في غزة على حدة.

أخبار ذات صلة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الخارجية القطرية: ندعم الجنائية الدولية بمبدأ المحاسبة ومفاوضات وقف إطلاق النار متوقفة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

الأردن: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة

الأردن: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

صحيفة: مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

صحيفة: مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

معروف: مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت خطوة قانونية بالاتجاه الصحيح

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

كتائب القسام: قصفنا معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل

أونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

أونروا: نزوح 810 آلاف فلسطيني من رفح خلال أسبوعين

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

منوعات

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

عربي

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في &quot;جرائم حرب كثيرة&quot; مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن