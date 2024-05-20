ما دور العقوبات الأمريكية في حادث مروحية الرئيس الإيراني؟

لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومرافقوهما، حتفهم على أثر تحطم المروحية التي كانت تُقلّهم في شمال غربي إيران، أمس الأحد.وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، في تقرير لها، الإثنين، أن الطائرة المحطمة هي مروحية من طراز (بيل 212) (BELL 212)، وهي أميركية الصنع وتستخدمها عدة دول لأغراض أمنية وعسكرية ومدنية.ووفق تقرير (يورونيوز)، تُعدّ المروحية (بيل 212) متوسطة الحجم، وهي ذات شفرتين بدأ إنتاجها بواسطة شركة (بيل تكسترون) في ولاية تكساس الأمريكية، وحلّقت لأول مرة عام 1968. ونقلت الشرطة الأميركية مصنع طائراتها إلى مقاطعة كيبيك في كندا عام 1988، وفقاً لـ (وكالة الأنباء الألمانية).وهي تتسع لـ15 شخصاً، بينهم قائد الطائرة، وتبلغ مساحتها الداخلية ستة أمتار مكعبة، ويمكنها نقل حمولة تصل إلى 2268 كيلوجراماً. وتعمل المروحية (بيل 212) بمحركين، ويمكنها التحليق باستخدام محرك واحد، في حال وقوع أي أضرار بالآخر.وبدأ إنتاج الطائرة بناء على طلب لتزويد الجيش الكندي بها، قبل أن يبدأ الجيش الأميركي استخدامها. وبدأ استخدامها لأغراض مدنية في بداية سبعينات القرن الماضي، وجرى تطويرها لدعم الحفر البحري للشركات العاملة بمجال الطاقة والنفط في النرويج.وتستخدم المروحية (بيل 212) في القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وعمليات الإنقاذ البحري وإمدادات القطب الشمالي. وتبلغ سرعتها 260 كيلومتراً في الساعة، ويمكنها التحليق لمسافة 980 كيلومتراً.وسلَّم سلاح الجو الإيراني هذه المروحيات إلى (الهلال الأحمر الإيراني) بعد تهالكها وصعوبة صيانتها بسبب العقوبات الأميركية.واشترت إيران مروحيات (بيل 212) قبل الثورة التي شهدتها إيران عام 1979.وإلى جانب إيران، تستخدم قطاعات عسكرية وأمنية حكومية في كندا والولايات المتحدة الأميركية والبوسنة والهرسك وكرواتيا وكولومبيا وغرينلاند واليابان ومقدونيا الشمالية وصربيا وسلوفينيا وتايلاند، الطائرة، وفق تقرير (يورونيوز).