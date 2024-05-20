شؤون فلسطينية

حماس: نية المحكمة الدولية باستصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات حماس مساوة بين الضحية والجلاد

حماس: نية المحكمة الدولية باستصدار مذكرات اعتقال بحق قيادات حماس مساوة بين الضحية والجلاد
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، الاثنين، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية مساواة بين الضحية والجلاد".

وأضاف أبو زهري أن "قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة" وفق (رويترز).

وكانت وسائل إعلام نقلت في وقت سابق عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نيته بأنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، بتهم "ارتكاب جرائم حرب".

ويسعى المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال أيضاً بحق وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

وبحسب تصريحات للمدعي العام فإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين "حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة"، وأن "نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين".

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