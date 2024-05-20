إسرائيل تنشئ "غرفة حرب" لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، إن تل أبيب فتحت غرفة حرب خاصة لمواجهة تحرك المحكمة الجنائية الدولية.يأتي ذلك بعد أن أعلن المدعى العام للجنائية الدولية، كريم خان، أنه قدم اليوم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين يشمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت.وفي ذات السياق، ندد الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير الجيش في إسرائيل ووصف الأمر بأنه "جريمة ذات أبعاد تاريخية".وأضاف غانتس "رسم مقارنات بين قادة دولة ديمقراطية عازمة على الدفاع عن نفسها من الإرهاب الخسيس وبين قادة منظمة إرهابية متعطشة للدماء (حماس) هو تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ"، على حد وصفه.ونقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، الإثنين، عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في غزة يحيى السنوار، بتهم ارتكاب جرائم حرب.وأضاف المدعي العام أن المحكمة تسعى -أيضا- لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.وقال المدعي العام إن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأضاف أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.وأكد أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح بهروب أحد من العقاب حتى لو كان رئيسا.