حادث "هبوط صعب" لمروحية تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، الأحد، بوقوع حادث "هبوط صعب"، لمروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في محافظة آذربيجان الشرقية، شمال غرب إيران.





وبحسب (ارنا)، فإن المروحية التي تعرضت للحادث، كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ آذربيجان الشرقية، مالك رحمتي، ومسؤولين آخرين.





وهرعت فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث للبحث عن مروحية الرئيس الإيراني، والتي كانت واحدة من أصل ثلاث مروحيات كانت تقل الوفد الرئيس والوفد المرافق له.



