شؤون فلسطينية

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري
قالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن المجازر التي ترتكبها إسرائيل حقيقة ماثلة أمام العالم بأسره، مؤكدة أن بلادها ستمضي بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.

وأشارت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا إلى أن ما يحصل في فلسطين هو فصل عنصري، لافتة إلى أن بريتوريا تسعى إلى تفعيل لجنة الأمم المتحدة لمكافحة الفصل العنصري للتحقيق في سلوك إسرائيل.

وشددت على أن بلادها تريد أن تطبق اتفاقية منع الإبادة الجماعية على إسرائيل بشأن سلوكها ضد الفلسطينيين.

وكانت جنوب إفريقيا، اتهمت إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتصعيد الإبادة التي ترتكبها في غزة، مطالبة المحكمة بإصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي القطاع.

من جهتها، انتقدت إسرائيل أول من أمس القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضدها ووصفتها بأنها "منفصلة تماما" عن الواقع.

وقال كبير المحامين الممثلين لإسرائيل جلعاد نوام، لمحكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة إن "جنوب إفريقيا تقدم للمحكمة للمرة الرابعة صورة منفصلة تماما عن الحقائق والظروف".

وأضاف: "جنوب إفريقيا شوهت الحقائق لدعم مزاعمها بحدوث إبادة جماعية في قطاع غزة".

والخميس، استمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إلى محامين يمثلون جنوب إفريقيا، تحدثوا عن "مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمدة لدخول المساعدات الى قطاع غزة".

وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا، فوسيموزي مادونسيلا: "كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها"، مضيفا "لكن بدلا من ذلك استمرت الإبادة الإسرائيلية على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة".

وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وتقول إن "الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية".

أخبار ذات صلة

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع إدخال 3000 شاحنة مساعدات خلال 13 يوماً

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 70 شهيداً في ثمانية مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جنوب إفريقيا: ما يحدث في فلسطين فصل عنصري

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح

الجيش الإسرائيلي: إصابة 44 جندياً بمعارك غزة نهاية الأسبوع الماضي

الجيش الإسرائيلي: إصابة 44 جندياً بمعارك غزة نهاية الأسبوع الماضي

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال غزة بعد قصفه بالمدفعية

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال غزة بعد قصفه بالمدفعية

استشهاد مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى بغزة بغارة إسرائيلية

استشهاد مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى بغزة بغارة إسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

في اليوم 226 للعدوان: شهداء وجرحى بعدة استهدافات في قطاع غزة

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال غزة بعد قصفه بالمدفعية

الاحتلال يحاصر مستشفى العودة شمال غزة بعد قصفه بالمدفعية

استشهاد مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى بغزة بغارة إسرائيلية

استشهاد مدير مباحث شرطة المحافظة الوسطى بغزة بغارة إسرائيلية

أبو عبيدة: نتنياهو يفضل مقتل جنوده في غزة على الذهاب لصفقة تبادل

أبو عبيدة: نتنياهو يفضل مقتل جنوده في غزة على الذهاب لصفقة تبادل

النمسا تعيد تمويل (أونروا) بعد الإطلاع على خطة عملها

النمسا تعيد تمويل (أونروا) بعد الإطلاع على خطة عملها

الدفاع المدني: جيش الاحتلال حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا

الدفاع المدني: جيش الاحتلال حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لأكثر من 35 ألفا

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لأكثر من 35 ألفا

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة

منوعات

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

بيسان إسماعيل ومحمود ماهر يحتفلان بخطوبتهما بحضور مشاهير السوشيال ميديا

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

تصرفات عمرو دياب تثير الجدل في حفل زفاف: طرد وضرب مهندس صوت

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

عربي

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

مصر تجدد تأكيدها على الانضمام لقضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون مدمرة أميركية في البحر الأحمر

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن