جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح





يأتي ذلك، بعد أسابع من بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، وسط تحذيرات دولية من ارتكاب جرائم، في ظل وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني في رفح.

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن الجيش أدخل لواءً عسكرياً رابعاً للقتال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ما يرفع عدد الألوية العاملة بالقطاع إلى تسعة ألوية.