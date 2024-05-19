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الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في "جرائم حرب كثيرة" مرتكبة في غزة
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
طالب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، بتحقيق دولي شامل وشفاف لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في غزة.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، أن من الواجب إجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية، وفتح كل المعابر ورفع كل القيود المفروضة على عمل منظمات الأمم المتحدة في غرة.

وقال الصفدي: "فيما يتعلق بكل ما تشهده غزة من عدوان؛ ثمة جرائم حرب كثيرة ارتكبت في غزة موثقة، ونحن طالبنا ونطالب بتحقيق دولي كامل شفاف شامل يطبق القانون الدولي، ويوقف جرائم الحرب هذه، ويحاسب كل من هو مسؤول، وتثبت مسؤوليته عن هذه الجرائم".

ودعا الصفدي أيضا إلى السماح بإدخال كل الاحتياجات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن استخدام التجويع سلاح حرب، موضحا أن "هذا يشكل في القانون الدولي جريمة حرب".

وأكد على أن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم، ويجب وقف العدوان الإسرائيلي وفتح كل المعابر، مضيفا أن "من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة".

وأجرى الصفدي ولازاريني، مباحثات موسعة تتناول الجهود المبذولة لتوفير الدعم اللازم للوكالة؛ لتتمكن من القيام بواجبها الإنساني تجاه الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزة.

وتناولت المباحثات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتواصلة على الوكالة وموظفيها، والعراقيل التي تضعها إسرائيل أمام الوكالة وتحول دون قدرتها على القيام بواجبها وفقاً لتكليفها الأممي.

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