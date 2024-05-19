مكتب نتنياهو يهاجم غانتس وبن غفير يصفه بـ "المنافق والكاذب"

وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الجيش السابق، بيني غانتس، بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم تتم الموافقة على خطة لغزة ما بعد الحرب بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل.





هاجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، عضو مجلس الحرب، بيني غانتس، بعد خطاب ألقاه الأخير وأمهل فيه نتنياهو حتى الثامن من حزيران/ يونيو لوضع استراتيجية للحرب في غزة.وقال مكتب نتنياهو، في بيان صحفي، عقب خطاب غانتس: "بينما يقاتل مقاتلونا الأبطال لتدمير كتائب حماس في رفح، يختار غانتس إصدار إنذار نهائي لرئيس الوزراء بدلاً من إصدار إنذار نهائي لحماس".وتابع البيان: "الشروط التي وضعها بيني غانتس هي كلمات مغسولة ومعناها واضح: نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل، وإطلاق سراح معظم المختطفين، وترك حماس سليمة، وإقامة دولة فلسطينية".وفي ذات السياق، هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عضو مجلس الحرب بيني غانتس ووصفه بأنه"منافق وكاذب" ويعمل على تفكيك الحكومة.وقال بن غفير في بيان نشره في حسابه على موقع إكس "بيني غانتس هو زعيم صغير، وكان منذ اللحظة الأولى لانضمامه إلى الحكومة منخرطا بشكل أساسي في محاولات تفكيكها ولم تكن رحلاته إلى واشنطن لإجراء محادثات ضد موقف رئيس الوزراء سوى جزء صغير من عمليات تخريبه".وتابع بن غفير في بيان "الرجل الذي استضاف محمود عباس في منزله، وأحضر عمالا من غزة، وقاد اتفاقية تسليم الغاز مع لبنان، وأزال الحواجز الأمنية في الضفة الغربية، وعرّض جنود وحدة غولاني للخطر (من منطلق القلق على الفلسطينيين)، هو الرجل الأخير الذي يمكن أن يقدم بدائل أمنية".ودعا بن غفير إلى تغيير سياسة الحكومة وقال "لقد حان الوقت لتفكيك الحكومة بمفهومها الراهن وتغيير السياسة إلى حكومة حازمة وقوية وحاسمة".وقال غانتس، في خطاب، ألقاه ليلة السبت: "إن أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول"، متهماً بعض السياسيين الإسرائيليين بـ "التفكير بأنفسهم فقط والتصرف بجبن".ووضع غانتس في خطابه ستة أهداف للعمل عليها قبل الثامن من يونيو؛ وهي: إعادة المختطفين، وتقويض حكم حركة (حماس)، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي- عربي لإدارة القطاع لا يشمل (حماس) ولا السلطة الفلسطينية، وإعادة سكان الشمال، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش.