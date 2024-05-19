غانتس يمهل نتنياهو حتى 8 يونيو لوضع استراتيجية للحرب بغزة
هدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي وزير الجيش السابق، بيني غانتس، بالاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو إذا لم تتم الموافقة على خطة لغزة ما بعد الحرب بحلول 8 حزيران/ يونيو المقبل.
وقال غانتس، في خطاب، ألقاه ليلة أمس السبت: "إن أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول"، متهماً بعض السياسيين الإسرائيليين بـ "التفكير بأنفسهم فقط والتصرف بجبن".
ووضع غانتس في خطابه ستة أهداف للعمل عليها قبل الثامن من يونيو؛ وهي: إعادة المختطفين، وتقويض حكم حركة (حماس)، ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة ائتلاف أوروبي- عربي لإدارة القطاع لا يشمل (حماس) ولا السلطة الفلسطينية، وإعادة سكان الشمال، وضمان خدمة كل الإسرائيليين في الجيش.
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