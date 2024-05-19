أبو عبيدة: نتنياهو يفضل مقتل جنوده في غزة على الذهاب لصفقة تبادل

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفضل مقتل جنوده في غزة على الذهاب إلى صفقة لتبادل المحتجزين لا تخدم مصالحه السياسية والشخصية.وأكد أبو عبيدة أن الحكومة الإسرائيلية تزج بجنودها "للبحث عن رفات بعض المحتجزين في غزة بعد استهدافهم وقتلهم".وأضاف "قيادة العدو تزج بجنودها في أزقة غزة ليعودوا في نُعوشٍ من أجل البحث عن رفات بعض الأسرى الذين تعمدت استهدافهم وقتلهم سابقا".وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القسام: إن مقاتلي الحركة استهدفوا 100 آلية عسكرية إسرائيلية مختلفة خلال عشرة أيام في كافة محاور القتال في قطاع غزة وإن قوات الحركة مستعدة "لمعركة استنزاف طويلة" مع إسرائيل.