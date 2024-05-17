الدفاع المدني: جيش الاحتلال حرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا



وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني لم تستطع الوصول للجرحى والمصابين والشهداء جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيم.



وكثف الجيش قصفه على مخيم جباليا، واستشهد وأصيب عشرات المواطنين، في غارات عنيفة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على المخيم.



كما قصفت المدفعية الإسرائيلية صباح الجمعة، مناطق متفرقة شمال القطاع، ونسف الجيش الإسرائيلي مربعات سكنية في مخيم جباليا.



في السياق، أكد مراسل "دنيا الوطن" أن جيش الاحتلال يواصل توغله في مخيم جباليا وجباليا البلد، والقصف الجوي والمدفعي يشتد ويطال مناطق متفرقة من شمال القطاع



وأضاف مراسلنا أن "الاحتلال يسعى لتدمير كل مظاهر الحياة خاصة في مخيم جباليا، يستهدف ويجرف ويحرق السوق الرئيسي، ومنازل المواطنين، والبنية التحتية، وعيادات الأونروا، مربعات سكنية بأكملها يتم تجريفها، الشهداء والجرحى في الطرقات لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشالهم.. بعض العائلات لا تزال محاصرة داخل منازلها".





رام الله - دنيا الوطنقال أحمد الكحلوت، مدير الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بحرق أجزاء كبيرة من مخيم جباليا شمال القطاع.وأضاف الكلحوت في تصريح صحفي، الجمعة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "دمر كل أشكال الحياة في المخيم، وقام بحرق أجزاء كبيرة منه.