إسرائيل تقرر استقبال 300 ألف عامل أجبني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته قررت "تخفيف القيود لزيادة حصة العاملين الأجانب بقدر كبير" في ظل نقص القوى العاملة تزامنا مع حرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.





وقال نتنياهو: إن "من بين الخطوات التي ستتخذها إسرائيل السماح بدخول أكثر من 300 ألف أجنبي للعمل، أو ما يصل إلى 3.3% من السكان"، وفق (رويترز).



رام الله - دنيا الوطنوتأتي هذه الخطوة بهدف التغطية على النقص في قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات التشييد والزراعة والتمريض، وقال نتنياهو "هذا قرار مهم للشركات ولاقتصادنا وكذلك لأمننا".