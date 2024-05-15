إيرلندا وعدة دول يدرسون الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير خارجية ودفاع إيرلندا ميشال مارتن أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين في آيار/ مايو الجاري، دون أن يكشف تاريخ هذا الاعتراف، خلافاً لما ذكرته بعض التقارير الإعلامية.وفي وقت سابق، ذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية، أن "أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا يدرسون أن يكون يوم 21 آيار/ مايو الجاري موعداً رسمياً لإعلان مشترك يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".ووفقاً لمصادر صحفية، فقد كتبت صحيفة Pais الإسبانية أن مدريد ستتخذ هذا القرار في 21 آيار/ مايو، ولم يؤكد وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريز هذه الشائعات، ولكنه أوضح أنه تم بالفعل اتخاذ القرار بهذا الشأن، وفق (روسيا اليوم).وأضاف مارتن في تصريحات إعلامية: "سنعترف بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية الشهر الجاري، ولم يتم تحديد الموعد المحدّد بعد لأنّنا لا نزال نجري مناقشات مع بعض الدول بشأن الاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".وأوضح الوزير أن الموعد المحدد سيتضح "في الأيام القليلة المقبلة لكنه سيحدث بالتأكيد قبل نهاية آيار/ مايو، وكشف أنه سيجري المزيد من المشاورات مع بعض وزراء الخارجية بشأن تفاصيل نهائية محددة".