حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن
نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أي علاقة للحركة بالأعمال التي تم التخطيط لتنفيذها في الأردن وصنفت بأنها "تخريبية".
وقالت الحركة في بيان مقتضب لها،الأربعاء، "نستهجن التسريبات الإعلاميّة التي تشير إلى علاقة الحركة بأعمال وُصِفت بأنها تخريبية تم التخطيط لتنفيذها في الأردن؛ مشددةً على أنه لا علاقة لها بأي أعمال تستهدف الأردن، وهي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت حماس على أن سياسة الحركة ثابتة وواضحة "في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم".
وكان مصدر مسؤول قد صرح أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميلشييات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.
وأوضح المصدر أن الكمية قد صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/مارس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.
وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.
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