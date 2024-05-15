حركة حماس ترد على اتهامها بالتخطيط لأعمال تخريبية في الأردن

وأكدت حماس على أن سياسة الحركة ثابتة وواضحة "في حصر مواجهتها مع الاحتلال الصهيوني الغاشم".





وأوضح المصدر أن الكمية قد صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/مارس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.





وكان مصدر مسؤول قد صرح أن أجهزة الأمن الأردنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميلشييات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن.وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.