الأردن: إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة

رام الله - دنيا الوطن

أحبطت أجهزة الأمن الأردنية محاولة تهريب لكميات من الأسلحة والمتفجرات إلى المملكة الهاشمية، وصادرت أجهزة الأمن الأردنية الكمية واعتقلت أعضاء الخلية







وصرح مصدر مسؤول أن الأجهزة الأردنية الأمنية أحبطت محاولة تهريب أسلحة إلى المملكة أرسلت من قبل ميلشييات مدعومة من إحدى الدول إلى خلية في الأردن، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).





وأوضح المصدر أن الكمية صودرت عند اعتقال أعضاء الخلية، وهم أردنيون، في أواخر آذار/مارس الماضي، مشيرا إلى أن التحقيقات والعمليات ما زالت جارية لكشف المزيد المتعلق بهذه العملية.





وقال المصدر إنه في الأشهر الأخيرة أحبطت الأجهزة الأمنية محاولات عديدة لتهريب أسلحة، بما في ذلك ألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.