قيادي بحماس: مصر لن تتعاون مع الاحتلال ويدنا لا تزال ممدودة للتوصل إلى اتفاق

قال محمود المرداوي، القيادي في حركة حماس، إن مصر بذلت جهودًا مشكورة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي سعى لإفشال الاتفاق، وراهن على القوة العسكرية لإرغام الفلسطينيين على الرضوخ.وأكد المرداوي، خلال مداخلة على قناة (القاهرة الإخبارية): أن مصر لن تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي انقلب على الاتفاق، ويسعى لتسويق رواية غير موافقة للمنطق.وثمّن الجهود المصرية التي عملت على مدار شهور، من أجل التوصل إلى هدنة، مُتّبعةً في ذلك كل الأساليب المتاحة، مؤكدًا أن "حماس" لا تزال تمد يدها للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الوسطاء، وانقلب عليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.ويرى المرداوي أن الشعب الفلسطيني يخوض حرب تحرير، يدفع ثمنها ضحاياه، لا سيما في ظل إصرار الإسرائيليين على اتباع أساليب الضغط العسكري، والرهان عليها من أجل إرغام الفلسطينيين على الرضوخ.وذكر أن الشعب الفلسطيني وحده من له الحق في تقرير من يحكم قطاع غزة.وكانت حركة حماس أكدت، في وقت سابق، أنَّ إسرائيل انقلبت على مقترح اتفاق الهدنة، مشيدة بالموقف المصري الذي يمتاز بالموضوعية والضغط للتوصل إلى اتفاق الهدنة.