عاجل

  • رويترز عن مصدر دبلوماسي تركي: وزير الخارجية أبلغ نظيره الأمريكي أن الهجمات الإسرائيلية على رفح غير مقبولة

  • القسام: قصفنا من جنوب لبنان ثكنة ليمان العسكرية بالجليل برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين في غزة

  • يسرائيل هيوم: إسرائيل قررت إرسال وفد لحضور جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في إصدار أوامر بوقف حرب غزة

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينسحب من حي الزيتون بغزة مخلفاً دماراً هائلاً وشهداء

الاحتلال ينسحب من حي الزيتون بغزة مخلفاً دماراً هائلاً وشهداء
قصف إسرائيلي في النصيرات
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من حي الزيتون جنوب مدينة غزة بعد عمليات دامت نحو أسبوع، مؤكداً أنه قد يعود لاستئناف العمليات العسكرية في الحي إذا لزم الأمر.

وأكدت مصادر محلية أن آليات الاحتلال انسحبت من الحي وسط إطلاق نيران الأسلحة الرشاشة تجاه المنازل، مضيفةً أن القوات الإسرائيلية انسحبت باتجاه الجنوب وصولا إلى مواقع تمركز الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم وسط القطاع.

وقالت مصادر صحفية فلسطينية إن جيش الاحتلال دمر مربعا سكنيا في محيط مستوصف حي الزيتون قبل انسحابه من المنطقة، مشيرةً إلى أن جيش الاحتلال دمر مستوصف الزيتون و4 مدارس بشكل كامل خلال العدوان على حي الزيتون، والذي استمر 6 أيام.

وأفاد متحدث الدفاع المدني محمود بصل بأن طواقم الدفاع المدني بدأت انتشال جثث الشهداء من حي الزيتون بعد انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لأكثر من 35 ألفا

الصحة بغزة: ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي لأكثر من 35 ألفا

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة

نتنياهو: لن نسمح للفلسطينيين بإقامة دولة إرهابية يمكنهم من خلالها مهاجمتنا بقوة

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن أن نترك فراغا في غزة لتملأه الفوضى

وزير الخارجية الأمريكي: لا يمكن أن نترك فراغا في غزة لتملأه الفوضى

قيادي بحماس: مصر لن تتعاون مع الاحتلال ويدنا لا تزال ممدودة للتوصل إلى اتفاق

قيادي بحماس: مصر لن تتعاون مع الاحتلال ويدنا لا تزال ممدودة للتوصل إلى اتفاق

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

الاحتلال ينسحب من حي الزيتون بغزة مخلفاً دماراً هائلاً وشهداء

الاحتلال ينسحب من حي الزيتون بغزة مخلفاً دماراً هائلاً وشهداء

الاحتلال يغلق مكاتب (الجزيرة) في الضفة

الاحتلال يغلق مكاتب (الجزيرة) في الضفة

القسام تعلن مقتل 12 جنديا إسرائيلياً بجباليا شمال قطاع غزة

القسام تعلن مقتل 12 جنديا إسرائيلياً بجباليا شمال قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

&quot;دنيا الوطن&quot; تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

"دنيا الوطن" تنعى مؤسس الموقع ومديرها العام الصحفي القدير عبد الله عيسى

شؤون فلسطينية

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة

دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أحياء سكنية شرق رفح

دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أحياء سكنية شرق رفح

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

إسرائيل ترسل طلباً للسلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح

إسرائيل ترسل طلباً للسلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح

سيناتور أمريكي يطالب منح إسرائيل قنابل نووية لإنهاء الحرب بغزة

سيناتور أمريكي يطالب منح إسرائيل قنابل نووية لإنهاء الحرب بغزة

رئيس وزراء قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بحالة جمود

رئيس وزراء قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بحالة جمود

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مستشفى ميداني في رفح

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تفتتح مستشفى ميداني في رفح

منوعات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

بعد جنازة السعدني.. نائب مصري يتقدم بتعديل تشريعي لتنظيم تصوير الجنازات

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

نجل الفنان الراحل صلاح السعدني ينفعل على الصحفيين في جنازة والده

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

القضاء المصري ينظر في قضية تلحين موسيقار للقرآن الكريم

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

وفاة الفنان صلاح السعدني عمدة الدراما المصرية

ياسمين صبري بتصريح جرئ &quot;أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه&quot;

ياسمين صبري بتصريح جرئ "أنا إضافة قيمة لأي رجل أتزوجه"

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

حوار ليلي عبد اللطيف وبسمة وهبة..توقعات صادمة واهتزاز مفاجئ لشاشات الأستديو

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

الأميرة كيت ميدلتون تعلن إصابتها بمرض السرطان وتكشف سر اختفاؤها

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

بودكاست عمرو أديب يحرج أحمد حلمي ويكشف أسراره مع منى زكي

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سقوط مذيع مصري عن الطابق الثالث أثناء تصوير تلفزيوني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

سوريا الأردن ولبنان وتونس..مشاهير يعلنون التضامن مع الشعب الفلسطيني

عربي

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

أبو الغيط: الاستقرار الإقليمي يظل هشاً ما لم تحل القضية الفلسطينية

صحيفة: مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

صحيفة: مصر تدرس تقليص علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة

نتنياهو يستفز الإمارات باقتراحها للاشتراك في إدارة غزة

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى

منح الخليجيين تأشيرات شنغن لـ 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى