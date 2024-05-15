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شؤون فلسطينية

الاحتلال يغلق مكاتب (الجزيرة) في الضفة

الاحتلال يغلق مكاتب (الجزيرة) في الضفة
أوعز وزير الجيش بحكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف غالانت لرئيس الأركان هرتسي هاليفي بمنع بث قناة الجزيرة في الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلية "العمل جار على تنفيذ التعليمات"، في خطوة تعتبر الثانية ضد القناة القطرية، بعد قرار إغلاق مكتبها في إسرائيل مطلع الشهر الجاري، فقد استولت الجهات المختصة على أجهزة تستخدمها القناة لبث المحتوى، وقيّدت الوصول إلى المواقع الإلكترونية التابعة لها.

وقد وصفت شبكة الجزيرة في بيان لها قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل بالخطوة الممعنة في التضليل والافتراء، مؤكدة حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية.

وأضافت شبكة الجزيرة في بيانها أنه "من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة".

وقال البيان إن "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا"، مذكّرا بأن أكثر من 140 صحفياً فلسطينياً استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة.

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