دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في أحياء سكنية شرق رفح

نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، عن مصادر محلية فلسطينية، أن دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي، توغلت صباح اليوم الثلاثاء، شرق مدينة رفح ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.





وقال أحد السكان لوكالة (رويترز) عبر تطبيقٍ للمراسلة: "تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات". وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دبابة في شارع جورج بحي الجنينة.وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أفادت في وقت سابق من اليوم نزوح نحو 450 ألف فلسطيني من رفح بجنوب غزة منذ 6 أيار/ مايو.وكثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية في وقت مبكر من صباح الثلاثاء على قطاع غزة الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما تواصلت حركة نزوح الفلسطينيين هربا من القصف، خصوصا في رفح المهدّدة بعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.