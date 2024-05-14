الأمم المتحدة: أبلغنا الجيش الإسرائيلي بتحرك موظفينا الذين تم إطلاق النار عليهم برفح

رام الله - دنيا الوطنأكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها أبلغت السلطات الإسرائيلية بتحرك المركبة التي كانت تقل موظفين تابعين للمنظمة الأممية، التي تعرضت لإطلاق نار في رفح جنوبي قطاع غزة، الإثنين، مما أدى إلى مقتل موظف هندي.وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، مقتل أحد عناصر الأمن التابعين لها في هجوم على مركبة في غزة، وهي الحادثة الأولى التي تشهد مقتل موظف دولي في المنظمة في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة؛ وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة رولاندو غوميز قد أعلن خلال مؤتمر صحافي إن الموظف القتيل هو مواطن هندي.ومن جهتها أكدت بعثة الهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك على حزنها العميق، وقالت: "نشعر بحزن عميق لفقدان الضابط وايبهاف كالي الذي كان يعمل في إدارة شؤون السلامة والأمن التابعة للأمم المتحدة في غزة"، وفق (سكاي نيوز عربية).وبحسب غوميز، فإن موظفا ثانيا تابعا لنفس الإدارة كان في المركبة عند الهجوم وأصيب، مشيرا إلى أنهما كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح عندما أصيبت مركبتهما.وأوضح غوميز: "تقوم الأمم المتحدة بإبلاغ السلطات الإسرائيلية بحركة جميع قوافلنا، هذا هو الحال في أي مسرح عمليات وهذا إجراء تشغيلي معتمد، وهذا ينطبق على الأمس (الإثنين)، أبلغناهم، وكانت المركبة تحمل وسما واضحا للأمم المتحدة".وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة: "هذا دليل واضح على أنه لا يوجد مكان آمن في غزة في الوقت الحالي".