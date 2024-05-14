الرئاسة الفلسطينية: اجتياح رفح خطأ كبير والإدارة الأمريكية تتحمل المسؤولية

حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من التداعيات الخطيرة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكداً أن الإصرار على اجتياح رفح خطأً كبيراً، ستتحمل الإدارة الأميركية المسؤولية عنه، كونها الوحيدة القادرة على وقفه.





وقال أبو ردينة: "نحمل الإدارة الأميركية مسؤولية هذه التداعيات الخطيرة والتي سيكون لها تأثير على المنطقة والعالم اجمع، وذلك لتقاعسها عن التدخل بالشكل المطلوب لإلزام حكومة الاحتلال على وقف اجتياح مدينة رفح، وتهجير المواطنين منها".

وأضاف: "لولا قيام الإدارة الأميركية بتوفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال، ومنع إدانته في المحافل الدولية، لما تجرأت إسرائيل على الاستمرار في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، بما فيها القدس"، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على أن استمرار الحرب المدعومة من أميركيا سيؤدي إلى ارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتعريضهم لنكبة جديدة، وهو "ما لن نقبله ولن نسمح بتكرار ما حدث في 1948 و1967".وأشار أبو ردينة، إلى أن استمرار سلطات الاحتلال بالسيطرة على المعابر، خاصة معبر رفح البري، ومنع تدفق المساعدات وخروج المرضى والمصابين للعلاج، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وانتهاك خطير لقرارات الشرعية الدولية.وأكد على ضرورة تحرك الإدارة الأميركية، وعدم الاكتفاء بالبيانات والإدانات، والعمل على وقف العدوان فوراً، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ووقف التهجير القسري للفلسطينيين خاصة من مدينة رفح.