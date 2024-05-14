إسرائيل ترسل طلباً للسلطة الفلسطينية لتشغيل معبر رفح

قال موقع (أكسيوس) الأمريكي، الثلاثاء، إن إسرائيل اقترحت على السلطة الفلسطينية المشاركة في تشغيل معبر رفح الأسبوع الماضي.وكشف الموقع نقلا عن مصدر مطلع، أن مدير الشاباك الإسرائيلي رونين بار، أبلغ نظيره المصري عباس كامل أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة حماس للسيطرة على المنطقة "أمر غير مقبول".وقال مسؤول إسرائيلي: إن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد أن إسرائيل منفتحة على العديد من الحلول لمعبر رفح باستثناء عودة حماس.في السياق، كشف مسؤولون إسرائيليون كبار للموقع أنهم خططوا لمحاولة جلب عناصر فلسطينية غير مرتبطة بحماس لإدارة الموقع في غضون أيام قليلة من السيطرة عليه.وفي الأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح، حسبما تؤكد مصادر الموقع.وكان أحد شروط إسرائيل هو ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية.وقال مسؤولون أمريكيون إن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح "سرا".وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ حوالي 10 أيام.وقال مسؤول أمريكي إن مسؤولي السلطة الفلسطينية "لا يريدون إرسال عمال إلى معبر رفح، فقط ليتعرضوا للهجوم من قبل حماس ويقتلونهم".وقال مسؤولون فلسطينيون وأمريكيون إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضا أن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضا مستقبلا سياسيا وليس لمرة واحدة تهدف فقط إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.وكشفت مصادر (أكسيوس) أن المحادثات مستمرة وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.ويأتي الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه يوم الاثنين الماضي.ومنذ إغلاق المعبر، رفضت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة. وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.وقد أدى وقف شاحنات المساعدات إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، وخاصة جنوبي القطاع.