رئيس وزراء قطر: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة تمر بحالة جمود





وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر لن تقبل أن يساء استخدام موقفها في الوساطة، مؤكدا استمرارها في الوساطة لوقف الحرب على قطاع غزة.



وقال الأنصاري خلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى الدوحة الاقتصادي اليوم الثلاثاء: "وساطتنا مستمرة ونعمل على تقييمها ولن نقبل أن يتم استغلالنا من قِبل أي طرف".



وأوضح أن الجانب الإسرائيلي لا توجد لديه خريطة طريق لإنهاء الحرب، وأضاف: "أكدنا الاستمرار في دورنا في المفاوضات ما دامت هناك فرصة للوصول لاتفاق".



كما أكد أن المفاوضات تمر بحالة جمود الآن وأن الوسطاء يحاولون جسر الهوة بين الأطراف، وأضاف: "مستمرون مع الأشقاء في المنطقة وواشنطن في محاولة تحريك المياه الراكدة في الوساطة".



وجدد الأنصاري التأكيد على إدانة قطر للاعتداءات المستمرة على المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وطالب بالسماح بدخول المساعدات لسكان القطاع بدون أي قيود.





قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حالة جمود وإن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أعادت الأمور إلى الوراء.وأضاف خلال حديثه في منتدى الدوحة الاقتصادي الذي انطلق في الدوحة، صباح الثلاثاء، أن قطر ستستمر في الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن الجانب الإسرائيلي يفتقد للوضوح فيما يخص التوصل إلى وقف لإطلاق النار والوضع في غزة عقب أي اتفاق محتمل.وحذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة. وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح أخّرت مفاوضات الهدنة مع حركة حماس، مؤكدا أن جهود الوساطة مستمرة رغم تعثرها.وأعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن اعتقاده أن أفضل وسيلة لإبرام اتفاق يضع حدا للحرب في غزة هو وقف إطلاق النار ووقف عمليات القتل ووضع حد للفظائع التي ترتكب في القطاع، والتفاوض أيضا على إطلاق الأسرى الإسرائيليين في غزة.وأضاف: "أعتقد أنه إذا تم تحقيق ذلك عندها يمكننا الوصول إلى اتفاق خلال أيام، ولكن كما ذكرت سابقا ليس هناك وضوح من الجانب الإسرائيلي، ولا أعتقد أن لديه مثل هذا الخيار".وقال رئيس الوزراء القطري: "للأسف هناك نوع من التنميط بحيث كلما تحدثنا عن اتفاق ووقف محتمل لإطلاق النار هناك العديد من السياسيين الإسرائيليين يعيدوننا إلى الوراء من خلال حديثهم عن بقاء الجيش في غزة ومواصلة الحرب، وبالتالي ليس هناك وضوح إزاء ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد ذلك".وأوضح أن الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة أمر مبكر، مشيرا إلى أن إعادة الإعمار تتطلب 40 إلى 50 مليار دولار.الأنصاري: وساطتنا مستمرة